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Зурабишвили вызвала Иванишвили на переговоры


22.12.2024   23:08


Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила почетного председателя и основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили во Дворец Орбелиани обсудить дату новых выборов в стране.

Об этом она заявила в мегафон, после того, как с микрофоном произошла техническая проблема.

Зурабишвили заявила, что дата новых выборов должна быть согласована до 29 декабря.


«Пусть Иванишвили приедет во Дворец <Орбелиани> (резиденция президента Грузии на улице Атонели — ред.), потому что он управляет всем, и я готова сесть и подумать с ним о том, как должны быть назначены выборы. Но дата назначения выборов должна быть согласована до 29.

До 29-го числа у всех нас есть отличный шанс продвинуть эту страну вперед, показать всему миру пример демократии, примирения, прогресса. Ждем ответа», — заявила Зурабишвили.


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