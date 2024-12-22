

Зурабишвили вызвала Иванишвили на переговоры

22.12.2024 23:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила почетного председателя и основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили во Дворец Орбелиани обсудить дату новых выборов в стране.



Об этом она заявила в мегафон, после того, как с микрофоном произошла техническая проблема.



Зурабишвили заявила, что дата новых выборов должна быть согласована до 29 декабря.





«Пусть Иванишвили приедет во Дворец <Орбелиани> (резиденция президента Грузии на улице Атонели — ред.), потому что он управляет всем, и я готова сесть и подумать с ним о том, как должны быть назначены выборы. Но дата назначения выборов должна быть согласована до 29.



До 29-го числа у всех нас есть отличный шанс продвинуть эту страну вперед, показать всему миру пример демократии, примирения, прогресса. Ждем ответа», — заявила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





