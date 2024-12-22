

Автор MEGOBARI Act — о докладе БДИПЧ/ОБСЕ: Зурабишвили — единственная легитимная сила

22.12.2024 23:53





Джо Уилсон, конгрессмен-республиканец, автор MEGOBARI Act и глава Хельсинкской комиссии США, заявил, что после ознакомления с итоговым докладом БДИПЧ/ОБСЕ убедился в том, что был прав, заявив, что единственным легитимным лидером Грузии является Саломе Зурабишвили. И что новая власть должна быть избрана через новые, свободные выборы.



«Ознакомившись с отчетом БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в Грузии, я повторяю то, что сказал ранее: де-факто правительство «Грузинской мечты» нелегитимно. Президент Зурабишвили — единственная легитимная сила. Любое новое правительство должно быть сформировано путем свободных и справедливых выборов», — пишет республиканец.



Напомним, итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии подтверждает предварительные выводы БДИПЧ/ОБСЕ. Так считает президент Грузии, оппозиция и НПО. Между тем, «Грузинская мечта» читает доклад иначе, акцентируя в большей степени на положительные пункты доклада.



Источник: СОВА

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