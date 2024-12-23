

Евродепутат: Не позволим премьеру Грузии «посягать на свободу грузин и их президента»

23.12.2024 10:36





Евродепутат Натали Луазо опубликовала пост в сети Х, где в кавычки взяла название должности Ираклия Кобахидзе — «премьер-министр», сопроводив ремаркой: «кавычки напоминают нам, что он является результатом сфальсифицированных выборов».



Европарламентарий отреагировала на слова главы правительства о том, что после 29 декабря предпочтет Саломе Зурабишвили — «продолжить жить — за решеткой или на свободе».





«Грузинский «премьер-министр» (кавычки напоминают нам, что он является результатом сфальсифицированных выборов) угрожает законному президенту Зурабишвили и представляет ее за решеткой. Мы не позволим правящей партии посягать на свободу грузин и их президента», — пишет евродепутат.



Отметим, 22 декабря премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, сославшись на Уголовный кодекс Грузии, заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря — в день, когда, согласно Конституции, истекает срок ее полномочий. Он отметил, что интересно, где она предпочтет «продолжит жить — за решеткой или на свободе».



«Возможно, никто и не захочет отправлять 72-летнюю женщину в тюрьму, но таким поступком она пожертвует (подставит — ред.) всеми теми людьми, которые будут с ней рядом в случае подобного развития событий. У нее хватит разума не нарушать Уголовный кодекс и чтобы никто другой не нарушил <кодекс>, что (в таком случае — ред.) будет учитывать их длительное тюремное заключение», — добавил он.





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