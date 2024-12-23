

Питер Фишер: Согласно международному праву, Грузия должна реагировать на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека

23.12.2024 10:37





«В ОБСЕ мы согласны с тем, что безопасность невозможна без уважения прав человека и функционирования демократических институтов», — пишет в соцсети посол Германии в Грузии Петер Фишер.



«Согласно международному праву, Грузия должна реагировать на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека. Это вопросы, представляющие законный интерес для всех государств, а не внутренние дела. В ОБСЕ мы согласны с тем, что безопасность невозможна без уважения прав человека и функционирования демократических институтов», — написал Фишер.





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