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Питер Фишер: Согласно международному праву, Грузия должна реагировать на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека
23.12.2024 10:37
«В ОБСЕ мы согласны с тем, что безопасность невозможна без уважения прав человека и функционирования демократических институтов», — пишет в соцсети посол Германии в Грузии Петер Фишер.
«Согласно международному праву, Грузия должна реагировать на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека. Это вопросы, представляющие законный интерес для всех государств, а не внутренние дела. В ОБСЕ мы согласны с тем, что безопасность невозможна без уважения прав человека и функционирования демократических институтов», — написал Фишер.
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