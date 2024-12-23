

Петер Фишер: От Грузии ожидают реагирования на обеспокоенность в связи с нарушением прав человека в стране

23.12.2024 11:28





Соответственно международному праву, от Грузии ожидают реагирования на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в стране. Это вопросы легитимной обеспокоенности всех государств, а не внутренние дела, - об этом на социальной платформе X пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер, откликаясь на активацию в связи с Грузией Венского механизма.



«Мы соглашаемся: безопасность невозможна без уважения прав человека и функционирования демократических институтов», - написал посол.



Напомним, 20 декабря стало известно, что 38 стран ОБСЕ, в том числе Германия, активировали Венский механизм в связи с ситуацией в Грузии.





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