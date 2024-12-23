|
|
|
Петер Фишер: От Грузии ожидают реагирования на обеспокоенность в связи с нарушением прав человека в стране
23.12.2024 11:28
Соответственно международному праву, от Грузии ожидают реагирования на обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в стране. Это вопросы легитимной обеспокоенности всех государств, а не внутренние дела, - об этом на социальной платформе X пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер, откликаясь на активацию в связи с Грузией Венского механизма.
«Мы соглашаемся: безопасность невозможна без уважения прав человека и функционирования демократических институтов», - написал посол.
Напомним, 20 декабря стало известно, что 38 стран ОБСЕ, в том числе Германия, активировали Венский механизм в связи с ситуацией в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна