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Марта Кос: Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает серьезные недочеты на парламентских выборах
23.12.2024 11:29
Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает серьезные недочеты на последних парламентских выборах в Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«Власти должны в срочном порядке обратиться к приоритетным рекомендациям, чтобы вернуть доверие, признание и обеспечить европейское будущее – то, что вывело на улицы сотни тысяч граждан Грузии», - пишет Кос.
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