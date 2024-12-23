Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Марта Кос: Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает серьезные недочеты на парламентских выборах


23.12.2024   11:29


Окончательный отчет ОБСЕ/БДИПЧ подтверждает серьезные недочеты на последних парламентских выборах в Грузии, - об этом в социальной сети Х пишет Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Власти должны в срочном порядке обратиться к приоритетным рекомендациям, чтобы вернуть доверие, признание и обеспечить европейское будущее – то, что вывело на улицы сотни тысяч граждан Грузии», - пишет Кос.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна