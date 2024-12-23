

Президент: Единственная формула решения нынешнего кризиса — это новые выборы!

23.12.2024 12:09





«Я готова сесть и найти решение, как назначить выборы, хотя решение должно быть согласовано до 29-го числа», — пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Выборы не состоялись: единственная формула решения нынешнего кризиса, общепризнанная во всех демократических странах, — это новые выборы! Я готова сесть и найти решение, как назначить выборы, хотя решение должно быть согласовано до 29 числа. К 29-му числу у нас всех будет возможность продвинуть эту страну вперед, сделать Грузию глобальным примером демократии, примирения и прогресса! Грузия никогда не сдается, когда защищает правду. Грузия права – вы правы! Что я буду делать: я предана и остаюсь верной народу, не только тому, кто сегодня здесь, но и всем грузинам. Пусть никто не сомневается, что я есть и всегда буду президентом каждого! Что я буду делать: я останусь верной грузинской армии, ее ветеранам, солдатам и верным партнерам, которые ее строили и укрепляли. Я есть и остаюсь главнокомандующим!», — написала Саломе Зурабишвили.







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