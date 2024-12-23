

Вашадзе: Заключение ОБСЕ/БДИПЧ подтвердило, что выборы должны быть проведены снова

23.12.2024 13:03





Заключение ОБСЕ/БДИПЧ подтвердило, что выборы должны быть проведены снова. Нет ни одного компонента, чтобы эти выборы были сочтены легитимными, и поэтому мы присоединяемся к заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, - об этом заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на совместном брифинге оппозиционных партий.



По его словам, институт президента является единственным легитимным ведомством в стране, и они готовы работать вместе с президентом для соглашения о дате и конкретных условиях выборов.



«Дата выборов должна быть назначена как можно скорее. Мы готовы через единственный легитимный институт согласовать день выборов и конкретные условия. Беспрецедентный протест – однозначное тому подтверждение. Реакция международного сообщества после заключения ОБСЕ/БДИПЧ - это то, что не то что мы, никто в международном масштабе не считает эти выборы легитимными. Соответственно, «Грузинская мечта» вышла из конституционных рамок, и для того, чтобы Грузия вернулась в конституционные рамки, необходимо провести выборы снова. Также должны быть освобождены задержанные демонстранты и прекращены все уголовные дела», - заявил Георгий Вашадзе.





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