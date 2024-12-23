

НПО заявляют, что конфискованные у протестующих телефоны, фиксируются на территориях госведомств

23.12.2024 13:10





Как указано в заявлении, распространенном более чем 10 неправительственными организациями, в стране наблюдается незаконная практика изъятия/присвоения вещей, находящихся в их владении/имуществе, а также ряд нарушений в отношении лиц, арестованных во время продолжающихся в Грузии мирных демонстраций.



По информации ряда задержанных, находящихся под защитой юристов НПО «Сеть юридической помощи», после задержания у них конфисковали личные вещи, в том числе телефоны, наушники, ноутбук, сумки, ключи от дома и машины, удостоверения личности, кошелек и др. По словам некоторых задержанных, сотрудники правоохранительных органов спрашивали у них пароль от телефона. Были случаи, когда у задержанных в отделении изымали мобильный телефон, однако при освобождении его не возвращали. В отдельных случаях в изъятии вещей участвовали сотрудники спецназа.



«По словам некоторых потерпевших, у них были конфискованы личные вещи и телефоны с угрозами жизни и здоровью, в некоторых случаях потерпевшим удалось определить местонахождение своего телефона, о чем также проинформирована Специальная следственная служба, однако ответа от ведомства до сих пор не последовало. Например, телефон одного из пострадавших был зафиксирован в городе Гори. В ряде случаев мобильные телефоны были зафиксированы на территории административных зданий МВД, парламента и других госорганов. Анализируя указанные факты, установлено, что в ряде случаев вещи конфисковывались в целях незаконного присвоения, и данное действие не имеет ничего общего с юридической процедурой.



Таким образом, до сих пор у задержанных нет информации о том, когда будут возвращены изъятые/конфискованные вещи, а также неизвестно местонахождение некоторых вещей. Важно провести объективное расследование отдельных случаев с соответствующей квалификацией и наказать тех лиц, которые участвовали в произвольной и незаконной конфискации и присвоении вещей», — указано в заявлении.



Нетгазета

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