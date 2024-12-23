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Ираклий Кобахидзе встречается с бизнесменами
23.12.2024 13:11
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встречается в администрации правительства с представителями бизнес-сектора.
Встреча представителей частного сектора и премьер-министра началась несколько минут назад.
Как отметили в беседе со СМИ представители бизнеса, встреча связана с текущими событиями в стране и о больших деталях они расскажут после ее завершения.
Встреча проходит в закрытом формате.
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