

Ираклий Кобахидзе встречается с бизнесменами

23.12.2024 13:11





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встречается в администрации правительства с представителями бизнес-сектора.



Встреча представителей частного сектора и премьер-министра началась несколько минут назад.



Как отметили в беседе со СМИ представители бизнеса, встреча связана с текущими событиями в стране и о больших деталях они расскажут после ее завершения.



Встреча проходит в закрытом формате.





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