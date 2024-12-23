Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мэрия Гори потребовала освободить здание арт-пространства вскоре после открытия выставки с протестной тематикой


23.12.2024   13:40


Члены «Клуба фотографов Гори» подали иск против мэрии города в связи с расторжением договора об использовании здания Art House — творческого пространства, включающего галерею.

Мэрия Гори заявляет, что расторжение договора связано с планами создать на этом месте инновационный центр для молодежи, оснащенный современными технологиями.

Представители Art House и клуба фотографов, напротив, считают это решение политически мотивированным и связанным с выставкой, отражающей протестную тематику: на стенах выставочного пространства были представлены фразы протестующих в период всей истории независимой Грузии — с 9 апреля 1989 года до настоящего времени.

После объявления мэрии о расторжении договора представители творческой сферы и гражданского общества организовали акцию протеста и шествие по улицам Гори, выражая поддержку Art House.

Art House находится недалеко от Горийского замка. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии и использовалось как свалка и общественный туалет.

В 2016 году его восстановили усилиями волонтеров и международных организаций при поддержке ЕС. С момента открытия Art House провел сотни культурных мероприятий, включая выставки, лекции и мастер-классы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна