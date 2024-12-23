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Мэрия Гори потребовала освободить здание арт-пространства вскоре после открытия выставки с протестной тематикой
23.12.2024 13:40
Члены «Клуба фотографов Гори» подали иск против мэрии города в связи с расторжением договора об использовании здания Art House — творческого пространства, включающего галерею.
Мэрия Гори заявляет, что расторжение договора связано с планами создать на этом месте инновационный центр для молодежи, оснащенный современными технологиями.
Представители Art House и клуба фотографов, напротив, считают это решение политически мотивированным и связанным с выставкой, отражающей протестную тематику: на стенах выставочного пространства были представлены фразы протестующих в период всей истории независимой Грузии — с 9 апреля 1989 года до настоящего времени.
После объявления мэрии о расторжении договора представители творческой сферы и гражданского общества организовали акцию протеста и шествие по улицам Гори, выражая поддержку Art House.
Art House находится недалеко от Горийского замка. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии и использовалось как свалка и общественный туалет.
В 2016 году его восстановили усилиями волонтеров и международных организаций при поддержке ЕС. С момента открытия Art House провел сотни культурных мероприятий, включая выставки, лекции и мастер-классы.
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