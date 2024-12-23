

Мэрия Гори потребовала освободить здание арт-пространства вскоре после открытия выставки с протестной тематикой

23.12.2024 13:40





Члены «Клуба фотографов Гори» подали иск против мэрии города в связи с расторжением договора об использовании здания Art House — творческого пространства, включающего галерею.



Мэрия Гори заявляет, что расторжение договора связано с планами создать на этом месте инновационный центр для молодежи, оснащенный современными технологиями.



Представители Art House и клуба фотографов, напротив, считают это решение политически мотивированным и связанным с выставкой, отражающей протестную тематику: на стенах выставочного пространства были представлены фразы протестующих в период всей истории независимой Грузии — с 9 апреля 1989 года до настоящего времени.



После объявления мэрии о расторжении договора представители творческой сферы и гражданского общества организовали акцию протеста и шествие по улицам Гори, выражая поддержку Art House.



Art House находится недалеко от Горийского замка. Здание долгое время находилось в аварийном состоянии и использовалось как свалка и общественный туалет.



В 2016 году его восстановили усилиями волонтеров и международных организаций при поддержке ЕС. С момента открытия Art House провел сотни культурных мероприятий, включая выставки, лекции и мастер-классы.







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