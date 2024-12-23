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Директор «Арси»: Бизнес, более 2000 компаний, в том числе, наша компания, зафиксировали, что важна деэскалация
23.12.2024 14:30
Бизнес, более 2000 компаний, в том числе, наша компания, зафиксировали, что важна срочно деэскалация- для этого мы потребовали досрочных выборов и выпустить заключенных, - об этом журналистам перед встречей с премьер-министром заявил директор "Арси" Бесо Ортоидзе.
По его словам, он ожидает, что бизнес-сектор получит от премьера ответы.
«Бизнес, более 2000 компаний, в том числе, наша компания, зафиксировали, что важна срочно деэскалация. Для этого мы потребовали досрочных выборов и освобождения заключенных. Мы послушаем и, наверное, получим и от них ответ», - сказал Бесо Ортоидзе.
Для информации, премьер-министр Ираклий Кобахидзе встречается с представителями бизнес-сектора.
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