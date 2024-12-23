

Тея Закарадзе: Я не могу вмешиваться в политику, скажу лишь, что стране и нашему бизнесу – авиации, нужны мир и стабильность

23.12.2024 14:33





Стране и нашему бизнесу – авиации, нужны мир и стабильность. Если для этого выходом будут новые выборы, то этот шаг должен быть сделан – мы обязательно воспользуемся этой платформой для того, чтобы бизнес зафиксировал наше мнение, – заявила перед встречей с премьером генеральный менеджер компании-оператора международных аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia Тея Закарадзе.



По ее словам, если текущие события в стране так и продолжатся, в январе-феврале это обязательно отразится на бизнесе.



«Позиция всех нас в том, что государство должно сделать то, что должно быть сделано, должен быть сделан шаг к тому, чтобы все успокоились, а если будет необходимо пойти на компромиссный шаг, то это тоже следует сделать.



Единственное, что я могу сказать, это то, что нам, аэропорту, нужна стабильность в стране. Мы обязательно воспользуемся этой платформой, чтобы бизнес зафиксировал свое мнение. Знаете же, что зафиксируем? Все это напрямую отражается на бизнесе. Кроме меня, есть еще 80-100 человек, если у меня будет возможность высказать мнение, я обязательно его зафиксирую.



Я не могу вмешиваться в политику. Скажу лишь, что стране и нашему бизнесу – авиации, нужны мир и стабильность. Если новые выборы являются для этого выходом, этот шаг должен быть сделан.



Если все это будет так продолжаться, обязательно отразится на бизнесе в январе-феврале», - сказала Тея Закаридзе.



Для справки, премьер-министр Ираклий Кобахидзе встречается в администрации правительства с представителями бизнес-сектора.





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