

Часть сотрудников «Первого канала» Грузии потребовали открыть дневной эфир для дискуссий

23.12.2024 15:44





Часть сотрудников «Первого канала» Грузии (ОВГ, Общественный вещатель Грузии) просит руководство канала открыть дневной эфир для общественно-политических дискуссий. Об этом было заявлено на брифинге перед старым зданием ОВГ.



По словам представителей общественного вещателя, они готовы как создавать контент, так и технически организовывать телевизионные форматы и эфиры.



Часть сотрудников ОВГ заявила, что, несмотря на ряд публичных обращений или официальных писем, «Первый канал» Грузии не открывает эфир, ссылаясь на технические причины. Однако протестующие уверены, что при желании это можно обеспечить.



«Основываясь на этом опыте, я могу утверждать <…>, что мы можем создать студию минимум из 4 человек без каких-либо проблем, из любой точки города…», — заявил один из сотрудников Каха Меликидзе.



«Здесь собрались люди, представители различных редакций общественного вещателя. У нас есть возможность создать новые программы; у нас есть человеческие ресурсы и материально-техническая база, и единственное, чего нам не хватает, — это воли и решения, которые позволят ставить задачи. А мы готовы выполнять эти задачи в кратчайшие сроки», — заявил ведущий новостной программы ОВГ Васил Иванов-Чиковани.

















Источник: СОВА

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