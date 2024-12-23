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Мдинарадзе: Оппозиция не сможет использовать доклад БДИПЧ/ОБСЕ для спекуляций


23.12.2024   15:44


Мамука Мдинарадзе, парламентский лидер фракции «Грузинская мечта», уверен, что оппозиция не cможет использовать заключение БДИПЧ/ОБСЕ для каких-либо спекуляций.

Он обратил внимание общественности на то, что сначала оппоненты власти «очень плохо оценили предварительное заключение, а теперь довольны», в то время как итоговое заключение БДИПЧ/ОБСЕ похоже на предыдущее, только теперь представлено в расширенном формате.

Мдинарадзе подчеркнул, что есть критические замечания и что никто этого не отрицает. Однако он указал, что ни один из пунктов доклада БДИПЧ/ОБСЕ не связан с обвинениями или проблемами, названными оппозицией по выборам 26 октября.

«Вопросы и спекуляции, озвученные оппозицией, не нашли отражения в отчете БДИПЧ/ОБСЕ. Конечно, там есть критические замечания, никто этого не отрицает.

Мы видели еще более тяжелые выводы БДИПЧ/ОБСЕ, которые озвучил <спикер парламента> Шалва Папуашвили, — они касались выборов, прошедших в США.

В данном случае они (эксперты БДИПЧ/ОБСЕ) не затронули вопросов, на которых спекулировала оппозиция: нет никаких 300 000 тысяч сфальсифицированных голосов, то есть речь не ведется ни о каких 300 сфальсифицированных голосов.

Даже в случае с эмигрантами — с выборами за рубежом замечаний вообще нет.

В первом случае они (оппозиция — ред.) оценили (доклад — ред.), что это катастрофа; во втором случае они сказали, что это как будто хорошо. Такая непоследовательность открыто демонстрирует, что они будут искать не то, что написано в заключении, а то, как они будут это пиарить, но эта спекуляция не пройдет», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии подтверждает предварительные выводы БДИПЧ/ОБСЕ. Так считает президент Грузии, оппозиция и НПО. Между тем, «Грузинская мечта» читает доклад иначе, акцентируя в большей степени на положительные пункты доклада.


Источник: СОВА
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