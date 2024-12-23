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Основатель «Тбилвино»: Более 2200 представителей бизнеса видят выход из кризиса в освобождении задержаеных на акциях и новых выборах
23.12.2024 15:46
По словам основателя «Тбилвино» Георгия Маргвелашвили, более 2200 представителей бизнеса видят выход из кризиса в освобождении задержаеных на акциях и новых выборах.
Как отметил Маргвелашвили в беседе с журналистами перед встречей с премьер-министром, он вместе с другими бизнесменами уже изложил свою позицию в петиции.
«Наверное, мы собираемся здесь, чтобы поговорить о путях выхода из кризиса. Мы, более 2200 представителей бизнеса, сделали свое заявление в публичном пространстве. Мы также отметили там пути выхода, это освобождение задержанных и снова выборы», - сказал Георгий Маргвелашвили.
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