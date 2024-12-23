Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Основатель «Тбилвино»: Более 2200 представителей бизнеса видят выход из кризиса в освобождении задержаеных на акциях и новых выборах


23.12.2024   15:46


По словам основателя «Тбилвино» Георгия Маргвелашвили, более 2200 представителей бизнеса видят выход из кризиса в освобождении задержаеных на акциях и новых выборах.

Как отметил Маргвелашвили в беседе с журналистами перед встречей с премьер-министром, он вместе с другими бизнесменами уже изложил свою позицию в петиции.

«Наверное, мы собираемся здесь, чтобы поговорить о путях выхода из кризиса. Мы, более 2200 представителей бизнеса, сделали свое заявление в публичном пространстве. Мы также отметили там пути выхода, это освобождение задержанных и снова выборы», - сказал Георгий Маргвелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна