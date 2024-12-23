

Мдинарадзе: Нам не следует ни отчаиваться, ни возлагать слишком большие надежды на период после 20 январ

23.12.2024 15:47





«Нам не следует ни отчаиваться, ни возлагать слишком большие надежды на период после 20 января. Помните два главных обещания Трампа? Содержание обоих обещаний устраивает и Грузию, и нас. Одно из них — это окончание войны, когда интерес превратить Грузию во второй фронт естественным образом исчезает, а другой — это поражение «deep state», — заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



«Здесь не от человека зависит, нравится кому-то Трамп или нет, нравимся ему мы или нет, это зависит от того, насколько он сможет выполнить свое обещание сократить или полностью искоренить «deep state», соответствующее неформальное влияние на государственную бюрократию. В этом случае отношение к Грузии изменится полностью, но если станет сложнее, нам придется многое переносить еще сложнее. Силы глобальной войны, локальные или глобальные, имеют свое влияние, и через т.н. deep state этих влияний они оказывают давление на Грузию. Это может продолжаться в той или иной форме, этому противостоим сегодня и будет противостоять и завтра. Но это будет зависеть от того, насколько ослабнут неформальные влияния. Чем больше они будут слабеть, тем сильнее будет наша страна», — заявил Мамука Мдинарадзе.















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