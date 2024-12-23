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Ираклий Кобахидзе встретился с представителями бизнеса
23.12.2024 15:47
В администрации правительства проходит встреча представителей бизнеса с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, легитимность которого не признают ни президент Саломе Зурабишвили, ни оппозиция. Встреча проходит в закрытом формате. До ее начала представители частного сектора дали несколько комментариев для СМИ.
«Нашему бизнесу нужны спокойствие и стабильность. Если для этого государство должно сделать какой-то шаг, будь то назначение новых выборов или что-то иное, этот шаг нужно предпринять», – заявила генеральный менеджер TAV Georgia Теа Закарадзе.
Несколько дней назад Ираклий Кобахидзе встретился с 20 бизнесменами, которых «он успокоил». Но пресс-служба администрации правительства «Грузинской мечты» не уточнила изданию «BMG» их имена.
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