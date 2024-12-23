

Представители НПО опубликовали результаты мониторинга уголовных дел против участников акций протеста

23.12.2024 16:08





Представители неправительственных организаций сделали совместное заявление и рассказали о результатах мониторинга уголовных дел против участников протестных акций.



Одновременно представители неправительственных организаций отметили, что многие задержанные заявляют о ненадлежащем обращении и давлении со стороны полиции, а суды не принимают независимых решений. В связи с этим они призывают прокуратуру Грузии обратиться в суд с требованием отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для задержанных.



«Неправительственные организации активно следят за осуществлением правосудия по уголовным делам против участников протестных акций. О выявленных тенденциях и выводах мы регулярно информируем местное и международное сообщество.



Задержанные лица:



Согласно информации из публичных источников и имеющимся у нас данным, по уголовным делам задержаны более 30 участников акций протеста. Их возраст начинается с 19 лет. Среди задержанных около 10 студентов, а также врачи, журналисты, актеры, представители академической сферы и политических партий.



В отношении всех участников акции суд применил самую строгую меру пресечения – заключение под стражу. Позднее два лица, Алеко Элисашвили и один несовершеннолетний, были освобождены под залог по ходатайству прокуратуры.



В то же время ни один из правоохранителей, применивших насилие, негуманное обращение и пытки к сотням участников акции и журналистам, не был задержан. Также стоит отметить, что прокуратура и суд освободили под залог членов неформальных насильственных группировок, которые нападали на участников акций протеста на улице.



Задержание и последующий период:



Участники акций протеста и их адвокаты сообщают о многочисленных нарушениях при проведении следственных и процессуальных действий. В частности, упоминаются незаконные обыски личных и жилых помещений, ненадлежащее обращение со стороны полиции во время задержания и после него.



Часть задержанных заявляет о тяжелом психологическом давлении и физическом насилии (например, дела Сабы Схвитаридзе, Реваза Кикнадзе, Ники Кация, Алеко Элисашвили и других).



Уголовные статьи:



Против участников акций протеста возбуждены дела по следующим статьям Уголовного кодекса: участие в групповом насилии (225), порча чужого имущества (187), нападение на полицейских (353^1), подготовка взрыва (18-229), преследование (156), незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере (260). Эти статьи предусматривают лишение свободы на срок от 4 до 20 лет, а в отдельных случаях – пожизненное заключение.



Стоит отметить, что двое участников акций арестованы по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Адвокат одного из них утверждает, что наркотики были подброшены, когда полицейские провели обыск без свидетелей и видеозаписи. Другой задержанный также заявляет о подбросе наркотиков, а также о ненадлежащем обращении и давлении после задержания.



Тенденции, выявленные в судебных разбирательствах:



Мониторинг уголовных дел против участников акций протеста выявил следующие существенные нарушения:



Шаблонные обвинения без индивидуализации роли каждого обвиняемого;

Нарушения при проведении следственных действий и незаконность добытых доказательств;

Прокуратура требует исключительно заключения под стражу, не обосновывая невозможность применения более мягких мер;

Судьи удовлетворяют необоснованные ходатайства прокуратуры без должного анализа;

Предвзятость судей в пользу стороны обвинения;

Нарушение принципа публичности судебных заседаний.

Судьи, рассматривающие дела:



Представляем список судей, которые, по нашему мнению, используют предвзятый подход: Тамар Мчедлишвили, Ираклий Хускивадзе, Лела Маридишвили, Давид Мгелиашвили, Нана Шаматава, Давид Куртанидзе, Леван Колбая.



Требование:



Существующая практика однозначно свидетельствует о том, что суды осуществляют не справедливое и объективное, а политическое правосудие. Учитывая сообщения о пытках, давлении и нарушении процессуальных гарантий, мы призываем прокуратуру Грузии обратиться в суд с требованием отменить меры пресечения для находящихся под стражей обвиняемых», – говорится в совместном заявлении НПО.





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