

Мдинарадзе: оппозиция не сможет спекулировать на заключении БДИПЧ/ОБСЕ

23.12.2024 16:13





Оппозиция не сможет использовать заключение БДИПЧ/ОБСЕ для спекуляций. Об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. По его словам, заключение БДИПЧ/ОБСЕ по итогам выборов в Грузии не подтверждает обвинения, выдвинутые оппозицией.



На брифинге в парламенте он подчеркнул, что в документе действительно содержатся критические замечания, однако ни одно из них не связано с ключевыми тезисами оппозиции.



«Оппозиция крайне негативно оценила предварительное заключение, а теперь радуется итоговому, хотя оно по сути идентично. Оно просто представлено в более развернутой форме», – отметил Мдинарадзе.



По его словам, в отчете отсутствуют упоминания о сфальсифицированных голосах.



«В данном случае в заключении вообще не затронуты те вопросы, на которых спекулировала оппозиция. Нет упоминания ни о 300 тысячах якобы сфальсифицированных голосов. Даже в случае с эмигрантами — с выборами за рубежом замечаний вообще нет.



Сначала они [оппозиция] оценивали это [доклад] как катастрофу, а теперь говорят, что это якобы хорошо. Такая непоследовательность явно демонстрирует, что их не интересует содержание заключения, а лишь то, как его использовать в своей пропаганде. Однако эта спекуляция не пройдет», – подчеркнул Мамука Мдинарадзе.





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