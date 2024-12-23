

Вольский: В заключение ОБСЕ/БДИПЧ есть вопросы, с которыми можно согласиться, и есть те, с которыми мы не можем это сделать.

23.12.2024 16:33





«Заключение ОБСЕ/БДИПЧ, с одной стороны, позитивное, и есть аспекты, которые мы должны учесть, но есть и вопросы, по которым мы уже пришли к согласию – будет интенсивное обсуждение между ОБСЕ/БДИПЧ и соответствующими структурами Грузии», – заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



«Есть вопросы, с которыми можно согласиться, и есть те, с которыми мы не можем это сделать. Однако результаты покажут консультации, с которыми ОБСЕ/БДИПЧ уже обратились в МИД. С чем мы не можем согласиться? Мы не можем согласиться с тем, чтобы решения, принимаемые ЦИК, зависели от позиции 2/3. В таком случае может сложиться ситуация, при которой невозможно будет принять решение, и состав ЦИК не будет утверждён, если политически ангажированная оппозиция не согласится с этим и вновь перейдёт в режим саботажа, что для них является привычным. Что касается доверия, конечно, возник дефицит доверия, но в большинстве случаев этот дефицит вызван политическими интересами, а не реальной ситуацией. Реальная ситуация совершенно иная: Грузия – европейская страна, значительная часть населения поддерживает европейскую интеграцию», – заявил Гия Вольский.



Сегодня представительство Евросоюза в Грузии распространило перевод заявления комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, которая заявила, что «власти Грузии должны срочно выполнить приоритетные рекомендации, чтобы восстановить доверие, добиться признания и обеспечить европейское будущее».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





