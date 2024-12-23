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Актер Георгий Бахуташвили был признан судом административным правонарушителем


23.12.2024   16:53


Актер Георгий Бахуташвили был признан судом административным правонарушителем и получил устное предупреждение.

Актер Георгий Бахуташвили выступил на заседании с заявлением, отметив, что он был задержан незаконно. По его словам, в протоколе о правонарушении в качестве проводивших задержание полицейских указаны сотрудники полиции, которые на самом деле, по словам Бахуташвили, не участвовали в его задержании.

В ходе суда были допрошены двое полицейских и актриса Нанка Калатозишвили.

МВД обвиняет Бахуташвили в совершении действий, предусмотренных статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих мелкое хулиганство и неповиновение полиции.


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