

Сотрудники Общественного вещателя Грузии требуют открыть дневной эфир для дискуссий

23.12.2024 16:53





Часть сотрудников Общественного вещателя Грузии требуют, чтобы дневной эфир был отведен под обсуждение общественно-политических вопросов.



С таким требованием ведущие, режиссеры и продюсеры различных программ «Первого канала» ОВГ провели сегодня пресс-конференцию перед зданием Общественного вещателя.



Они отметили, что учитывая текущие события в стране, Общественный вещатель должен посвящать свой дневной эфир не показу фильмов, а дискуссиям, и для этого у ОВГ есть и кадровые, и технические ресурсы.



«Эфир этого канала часто говорит о том, что в обществе поляризация, СМИ поляризованы. Теоретически все согласны с тем, что Общественному вещателю отведена особая роль в таких процессах», — заявили они. По их словам, на практике в эфире днем на Первом канале транслируются фильмы, «которые не имеют никакой связи с той реальностью, в которой мы сейчас находимся».



«Мы требуем, чтобы дневное вещание было открыто и чтобы мы смогли выполнить функцию Общественного вещателя путем обсуждений и дискуссий в течение дня», — сказала Тамар Мшвениерадзе.



По словам ведущей Нино Зауташвили, сотрудники встретились с руководством канала и объяснили, как выделить дневные эфиры для обсуждений.



«Общественный вещатель должен служить интересам и проблемам общества от начала до конца. Когда ситуация в стране такая, как сегодня, Первый канал должен предлагать населению круглосуточное вещание. Если вы спросите меня, единственное, что нужно чтобы Общественный вещатель служил обществ — это воля.<...>Если будет эта воля, все будет так, как должно быть», — говорит Нино Зауташвили.



По словам ведущего «Моамбе» Васила Иванова-Чиковани, Общественный вещатель переходит в режим чрезвычайной ситуации только тогда, когда само государство объявляет в стране чрезвычайное положение.



«Единственный момент, когда вещатель переходит в режим чрезвычайной ситуации, — это когда само государство объявляет в стране чрезвычайное положение. В противном случае Общественный вещатель работает в обычном режиме. У нас есть все ресурсы, чтобы осуществлять то, что называется экстренными передачами, по крайней мере три раза в день», — отметил Васил Иванов-Чиковани.



Параллельно с продолжающимися проевропейскими митингами в центре столицы, акции проходят и перед зданием Общественного вещателя. Граждане требуют предоставить эфирное время вещателя населению — для полного и объективного освещения. Среди требований звучало и требование отставки руководства ОВГ. Это требование выполнено не было, но канал пошел на уступки, теперь в формате «Экстренный эфир» в вечерние часы ОВГ периодически дает эфирное время участникам протеста.





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