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Президент помиловала 9 осужденных
23.12.2024 19:12
Президент Грузии сегодня помиловала 9 осужденных. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
По той же информации, из них 5 осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.
4 осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденной женщине.
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