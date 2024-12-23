Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент помиловала 9 осужденных


23.12.2024   19:12


Президент Грузии сегодня помиловала 9 осужденных. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.

По той же информации, из них 5 осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.

4 осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденной женщине.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна