

Президент помиловала 9 осужденных

23.12.2024 19:12





Президент Грузии сегодня помиловала 9 осужденных. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.



По той же информации, из них 5 осужденных полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении.



4 осужденным сокращены оставшиеся сроки отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, в том числе 1 осужденной женщине.





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