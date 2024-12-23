

Президент ПА ОБСЕ: Мой призыв - осуществить полностью рекомендации, содержащиеся в заключении БДИПЧ/ОБСЕ

23.12.2024 19:15





Мой призыв — полностью реализовать рекомендации, содержащиеся в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ, - об этом пишет в соцсети президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.



«Как президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мой призыв - полностью осуществление рекомендаций, содержащихся в заключении», - написала Пиа Каума.





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