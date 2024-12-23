|
|
|
Президент ПА ОБСЕ: Мой призыв - осуществить полностью рекомендации, содержащиеся в заключении БДИПЧ/ОБСЕ
23.12.2024 19:15
Мой призыв — полностью реализовать рекомендации, содержащиеся в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ, - об этом пишет в соцсети президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.
«Как президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мой призыв - полностью осуществление рекомендаций, содержащихся в заключении», - написала Пиа Каума.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна