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Президент ПА ОБСЕ: Мой призыв - осуществить полностью рекомендации, содержащиеся в заключении БДИПЧ/ОБСЕ


23.12.2024   19:15


Мой призыв — полностью реализовать рекомендации, содержащиеся в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ, - об этом пишет в соцсети президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума.

«Как президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мой призыв - полностью осуществление рекомендаций, содержащихся в заключении», - написала Пиа Каума.


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