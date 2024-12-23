

Экс-омбудсмен: Более 30 участников акции арестованы в уголовном порядке

23.12.2024 19:49





По заявлению основательницы гражданской платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария, за последние недели в уголовном порядке арестованы более 30 участников акции, возраст которых - от 19 лет.



По ее словам, ко всем участникам акции суд применил самую строгую меру пресечения - заключение.



«Неправительственные организации активно наблюдают за осуществлением правосудия по тем уголовным делам, которые ведутся в отношении участников протестных акций. О выявленных тенденциях и выводах мы регулярно информируем местное и международное сообщество.



На основании информации, распространенной публичными источниками, и имеющимся у нас данным, в уголовном порядке арестованы более 30 участников акций. Их возраст начинается с 19 лет. Среди задержанных до 10 студентов. Также среди задержанных врачи, журналисты, актеры, представители академической сферы и политических партий.



В отношении всех участников акции суд применил самую строгую меру пресечения – заключение. Позднее 2 лица, Алеко Элисашвили и один несовершеннолетний, на основании обращения прокуратуры были освобождены судом под залог.



Параллельно этому, не был задержан ни один правоохранитель, применивший насилие, бесчеловечное обращение и пытки к сотням участников акции и журналистам. Также следует отметить, что прокуратура и суд освободили под залог членов неформальных насильственных группировок, которые применяли насилие к участникам акций на улице», - заявила Ломжария.



По ее словам, участники протеста и их адвокаты говорят о ряде нарушений в ходе следственных и процессуальных действий.



«В том числе, указывают на факты незаконных личных обысков и обысков жилых домов, случаях ненадлежащего обращения со стороны полиции во время задержания и после него. Часть задержанных заявляет о тяжелом психологическом давлении и физической расправе после задержания (например, дела Сабы Схвитаридзе, Реваза Кикнадзе, Ники Кация, Алеко Элисашвили и других).



В отношении участников акций протеста ведутся дела по следующим статьям Уголовного кодекса: статья 225 (участие в групповом насилии), 187 (порча чужого имущества), 353 прима (нападение на полицейских), 18-229 (подготовка взрыва ), 156 (преследование), 260 (хранение наркотиков в особо крупном размере ). Эти статьи предусматривают лишение свободы (на срок от 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 8 до 20 лет), а часть предусматривает лишение свободы бессрочно.



Стоит отметить, что двое участников акций задержаны по обвинению в незаконном обладании наркотиками в особо крупном размере. Адвокат одного из них говорит, что наркотики были подброшены, когда полицейские незаконно провели обыск идущего с акции без свидетелей и видеозаписи. А другой задержанный заявляет как о подбрасывании наркотиков, так и об оскорбляющем достоинство обращении и давлении после задержания», - заявила Нино Ломджария.





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