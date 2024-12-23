

IRI опубликовал итоговый отчет по выборам, заявив о фундаментальных недостатках

23.12.2024 20:04





Международный республиканский институт [IRI] опубликовал итоговый отчет международной миссии IRI по наблюдению за выборами 26 октября, заявив о фундаментальных недостатках.



Как указано в отчете, правовая база и практика регулирования, препятствовавшие подлинной избирательной конкуренции, злоупотребление государственными ресурсами со стороны правящего правительства, преследование гражданского общества, препятствование деятельности оппозиционных партий, систематическое запугивание избирателей и отсутствие доверия общественности к институтам способствовали тому, что выборы имели фундаментальные недостатки.



Выводы



В целом миссия зафиксировала существенные нарушения избирательного процесса, в том числе: неравные условия и злоупотребление государственными ресурсами; подавление голосов гражданского общества и оппозиционных партий; систематическое запугивание избирателей; «захват» избирательных и судебных институтов.



Использование административного ресурса — «Грузинская мечта» имела значительное финансовое преимущество. Правящая партия также имела влияние на несколько СМИ, через которые она доминировала в политическом повествовании. «Грузинская мечта» также использовала спонсируемые государством мероприятия для продвижения своих кандидатов и мобилизовала государственных служащих и социально-экономически неблагополучные группы для участия в своих мероприятиях. Правящая партия также предположительно использовала государственные ресурсы для запуска широкой кампании по сбору персональных данных граждан. Это создало неравные условия, что подорвало справедливость выборов.



Запугивание и принуждение — Избирательная кампания была мирной, но имели место широкомасштабные запугивание и принуждение избирателей, особенно в регионах и районах, населенных этническими меньшинствами.



День выборов — Выборы прошли без существенных технических сбоев, но размещение видеокамер на избирательных участках и использование маркеров, нарушавших тайну голосования, усилили опасения запугивания избирателей. Эти факторы подорвали доверие к процессу и защиту основных политических прав.



Судебная власть — Неадекватная реакция следственных органов, предвзятая судебная система и слабые механизмы разрешения избирательных споров еще больше подорвали доверие к процессу и способствовали отрицанию результатов выборов.



Нарушения — Предвыборный период и день выборов характеризовались широко распространенными нарушениями, подрывающими доверие к процессу. Наблюдения выявили ряд сложных тактик, направленных на принуждение избирателей и манипулирование результатами. Это включало коварную кампанию шепота, включающую сбор профилей данных избирателей для оказания давления, слежки за избирателями и нарушения предполагаемой тайны голосования. Это усугублялось злоупотреблениями в день выборов, которые включали скоординированные усилия по наблюдению за избирателями, принуждение, покупку голосов, карусельное голосование, нарушение тайны голосования, вмешательство в процедуры маркировки и воспрепятствование внутренним наблюдателям. Неэффективные механизмы разрешения споров еще больше обострили напряженность, что привело к устойчивой нестабильности после дня выборов.



IRI отмечает, что демократический принцип принятия гражданами результатов выборов имеет основополагающее значение для стабильности и легитимности любой демократии, но требует доверия к институтам и избирательному процессу. Отсутствие широкого общественного доверия и принятия результатов поднимает вопросы о легитимности результатов выборов.



Рекомендация — Миссия IRI призывает правительство прислушаться к призывам гражданского и международного сообщества и ответить на вопросы, связанные с легитимностью правительства. Миссия IRI подчеркивает настоятельную необходимость в последовательных и всеобъемлющих избирательных реформах для устранения недостатков в правовой, административной и институциональной базе, регулирующей выборы.





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