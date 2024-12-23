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Зурабишвили впервые заговорила о возможности «падения режима» «Грузинской мечты»
23.12.2024 20:23
Если до 29 декабря соглашение с «Грузинской мечтой» о новых парламентских выборах не будет достигнуто, после 29 декабря «мы дойдем до выборов путем падения режима», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении.
«Падение режима – альтернатива этому диалог, компромисс, уступка. Если нет – падение режима, который рушится сам», – сказала она.
Кроме того, Зурабишвили анонсировала создание нового совета, который займется вопросом проведения парламентских выборов.
Ранее она предложила почетному председателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили переговоры о дате новых выборов, но уточнила что они должны пройти до 29 декабря – в этот день правящая партия планирует провести инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили, легитимность которого не признают Зурабишвили и оппозиция.
Глава государства говорит, что продолжит исполнять обязанности и после 29 декабря.
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