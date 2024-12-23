

Президент Грузии: будет создан совет по подготовке новых выборов

23.12.2024 21:09





Президент Грузии Саломе Зурабишвили записала обращение к народу Грузии, к гражданам, которые стоят на акциях протеста вот уже 26-й день.



22 декабря на митинге во время ее выступления возникли технические неполадки — микрофон перестал работать, после чего глава государства договорила свою речь с помощью мегафона, однако 23 декабря решила в видеообращении снова подчеркнуть свои главные послания на акции протеста днем ранее.



Зурабишвили сообщила, что будет создан совет, мандат которого будет заключаться в подготовке новых выборов, — документы будут готовы в ближайшее время (возможно, по ее словам, 24 декабря — ред.).



«Будет создан совет, который будет управлять всем этим периодом. У этого совета будет один мандат — подготовка новых выборов. Уже готовится документ, и завтра он, скорее всего, будет готов — в нем будут описаны все минимальные условия для проведения выборов, которые состоятся очень скоро. <> Эти новые выборы будут действительно новыми, возможно, появятся новые силы. Мы должны быть готовы ко всему этому», — отметила она.







Президент также заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: диалог и компромисс с «Грузинской мечтой» и разрушение режима до выборов.



Она заявила, что, если до 29-го не будет компромиссного диалога, то страна придет к выборам путем разрушения режима «Грузинской мечты». Она снова повторила, что готова встретиться с почетным председателем «Мечты» Бидзиной Иванишвили и что диалог надо провести с ней.



«Диалог должен вестись со мной, а не с различными представителями общества, что, очевидно, не запрещено, но диалог по этим вопросам должен вестись со мной, как с посредником, и с теми, кто участвовал в этих выборах, то есть с политическими партиями и теми, кто наблюдал <за выборами>, а с другой стороны, должен быть Иванишвили и несколько назначенных им представителей его партии.



В принципе, если он придет один, то и я буду одна, и мы поговорим. Но у нас мало времени для этого… Если <Иванишвили> придет к мысли, что мы должны позаботиться об этой стране, позаботиться об этом обществе, успокоиться и отдать то, что действительно является ключом к миру и умиротворению, тогда давайте встретимся до 29-го, зачем откладывать?! <…> Если до 29-го числа этот компромиссный диалог не будет достигнут <…>, то второй вариант — подойдем к выборам путем разрушения этого режима», — заявила Саломе Зурабишвили.



Глава государства отметила, что «режим уже рушится» — ежедневно к протесту присоединяются «новые слои общества, новые чиновники и новые бизнесмены».



«Крах режима — это альтернатива. <Нужен> диалог, компромисс, уступка — все не будет так, как того хочет «Мечта»; нужно сдаться и признать что-то. Если нет, то это — крах режима, который разрушается сам по себе», — заявила она, подчеркнув, что вина всему — власть, которая «вовремя не опомнилась».



По ее словам, все 25 дней протеста (по состоянию на 22 декабря — ред.) в Грузии царит необыкновенное настроение. Зурабишвили отметила, что протестные марши отражают всю страну: все регионы, все слои общества, «и это действительно очень большая сила».



«Очевидно, что такая чрезмерная сила пугает некоторых. Однако вчера не было ничего опасного. Я видела на площади Свободы очень большое количество полицейских в разной форме и не понимала, чего они боятся…», — отметила она.



Глава государства повторила, что она по-прежнему верна Конституции Грузии и всем ее принципам, верна ВС Грузии, народу Грузии. Зурабишвили отметила, что нарушены права человека, нарушено право тайного голосования, выражения и свободы слова и другие права.



«Конституция — тот документ, которые приведет нас к Европе, поскольку это прописно в Конституции, и я есть и буду верна той статьи (78-я статья — ред.), которая обязывает нас, чтобы мы сделали все для того, чтобы завести эту страну в ее европейскую семью, <в место>, которое ей принадлежит», — подчеркнула президент Грузии.



Зурабишвили заявила, что она также верна грузинскому народу, который стоит ежедневно на проспекте Руставели.



«Сегодня все очень просто: выборы не состоялись, и поскольку не состоялись выборы и они были серьезно сфальсифицированы, <…> это увидели и те, кто фальсифицировал их», — заявила она, отметив, что до конца жизни им носить этот груз — людям, которые «таким образом предали эту страну».







Зурабишвили подчеркнула, что сфальсифицированные, несостоявшиеся выборы вызвали соответствующую реакцию — нет доверия к результатам выборов, и все остальное «перестало быть убедительным».



«Когда выборы не состоялись, и в стране и обществе нет доверия к результатам этих выборов; все остальное, что следует за выборами в демократической системе, перестает быть убедительным, перестает быть легитимным, перестает быть конституционным, и мы вступаем в очень глубокий кризис.



Поляризация растет и усиливается, потому что она исходит от якобы победившей стороны <…>, от них исходит много насмешек, оскорблений и ненависти — это тоже часть кризиса, потому что завтра, что бы ни случилось, мы должны жить вместе…



Кризис также углубляется на фоне санкций. Из-за санкций и в результате санкций изоляция страны усиливается, а это значит, что мы остаемся с нашими небольшими ресурсами, и это отражается на экономике, финансах, и каждый день этот глубокий кризис обнаруживается и может достичь опасного уровня.



Поскольку этот кризис усиливается и углубляется день ото дня, чего правящая партия либо не видит, либо — даже больше — я бы сказала, что она закрывает глаза, не хочет видеть и ведет себя так, как будто все в порядке, как будто главное — осветить город или устроить рождественскую деревню, или поставить рождественскую елку, или устроить концерт — тогда, когда никто не находится в праздничном настроении. Хотя бы даже те, кто считает себя победившими», — заявила президент.



Зурабишвили подчеркнула, что сколько бы «правящая партия» ни закрывала глаза на обстановку в стране, «она не может изменить эту реальность, а реальность — это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам предстоит исправить — это кризис».



По ее словам, ко второму этапу все должны быть готовы — то есть к достижению новых выборов путем «разрушения режима».



Она также коснулась вопроса СМИ, которые, по ее словам, должны стоять твердо.



Источник: SOVA

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