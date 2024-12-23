

Зурабишвили: Кризис усиливается и углубляется с каждым днем

23.12.2024 21:54





Когда выборы не состоялись, и в стране и обществе больше нет доверия к результатам этих выборов, значит, все остальное, что следует за выборами в демократической системе, больше не убедительно, - об этом заявила в видеообращении президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По словам президента, кризис с каждым днем нарастает и углубляется, на что "Грузинская мечта" закрывает глаза и ведет себя так, как будто все хорошо.



«Сегодня все очень просто: выборы не состоялись, и поскольку выборы не состоялись, были сфальсифицированы, мы это все хорошо знаем, увидели, и, в первую очередь, это увидели и те, кто фальсифицировал их. Не только люди, которые сегодня протестуют на улицах, но и те, кто поддерживает нынешнюю правящую партию, прекрасно знают, что сфальсифицировали и что им нести это бремя до конца жизни, потому что, когда вы предаете таким образом свою страну, это очень тяжелое бремя.



Когда выборы не состоялись, и в стране и обществе больше нет доверия к результатам этих выборов, значит, все остальное, что следует за выборами в демократической системе, больше не убедительно, больше не легитимно, не конституционно, и мы вступаем в очень глубокий кризис. Поляризация растет и усиливается, потому что она исходит от якобы победившей стороны, которая должна быть рада, горда - от них исходит много насмешек, оскорблений и ненависти - это тоже часть кризиса, потому что завтра, что бы ни произошло, мы должны жить вместе и сейчас, я думаю, в период рождественского поста самое время подумать об этом.



Кризис также углубляется на фоне санкций. Из-за санкций и в результате санкций усиливается изоляция страны, а это значит, что мы остаемся с нашими небольшими ресурсами, и это переходит на экономику, финансы, и каждый день этот глубокий кризис проявляется и может достичь опасного уровня.



Поскольку этот кризис усиливается и углубляется с каждым днем, чего, по-видимому, правящая партия либо не видит, либо даже скорее, я бы сказала, закрывает глаза, не хочет видеть и ведет себя так, как будто все в порядке, как будто главное – освещение города или устроить рождественскую деревню, установить новогоднюю елку, или провести концерт, когда реально никто не в настроении концертов, даже те, кто считает себя победившими.



Сколько бы правящая партия ни закрывала глаза, она не может изменить эту реальность, а реальность - это то, что перед нами, то, что мы все видим, чувствуем и что нам предстоит исправить - это кризис», - заявила Зурабишвили.





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