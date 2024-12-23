

Вашадзе: Партии договорились, как должны пройти выборы, в условиях какой администрации и правил

23.12.2024 22:10





Чем больше самопровозглашенный режим затянет назначение новых выборов, тем тяжелее будут для него последствия, заявил журналистам после встречи оппозиционных партий и коалиций один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе.



По словам Вашадзе, оппозиция работает над документом, который завтра будет представлен президенту и который определяет правила и условия проведения новых выборов.



«У нас была очень продуктивная встреча, где мы договорились, помимо того, что должны быть проведены новые выборы, как эти выборы должны быть проведены, при какой избирательной администрации, по каким правилам все это должно быть сделано. Сегодня ночью мы придадим окончательную форму этому документу и завтра придем к президенту с этим подготовленным документом. И второй важный компонент – у самопровозглашенного режима не должно быть контроля силовых ведомств, чтобы не мог снова провести спецоперацию под названием выборы.



По этому поводу мы согласовали, какие системные изменения необходимо провести, чтобы прийти к порядку выборов. В конце концов, страна вернется к нормальным условиям, как только произойдет «дебедизинизация» страны. Другого выхода нет. Бидзина – это хаос.



Чем больше самозваный режим затягивает с назначением новых выборов, тем тяжелее будут для него последствия», - заявил Вашадзе.





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