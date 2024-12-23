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Эдгарс Ринкевичс: Угроза, высказанная против президента, неприемлема


23.12.2024   22:17


Угроза, высказанная против президента, неприемлема, - об этом пишет в социальной сети президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Провел с президентом Саломе Зурабишвили телефонный разговор по текущей ситуации в Грузии. Я поддерживаю предложение начать диалог между политическими силами для обеспечения европейского пути Грузии и разрешения существующего кризиса.

Угроза, высказанная против президента, неприемлема», - написал Эдгарс Ринкевичс.


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