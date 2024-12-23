

Германия приостановила проекты с Грузией на 237 миллионов евро

23.12.2024 22:19





Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что Германия решила приостановить в Грузии проекты стоимостью 237 миллионов евро.



Как пишет Фишер в соцсети, речь идет о финансировании «зеленого водорода», «Энергоксели» и водной инфраструктуры Батуми.



«К сожалению, Германия приостановила проекты на сумму 237 миллионов евро с Грузией. Это реакция на уход Грузии с пути ЕС и подавление протестов. Мы прекратили финансирование «зеленого водорода», Энергоксели», водной инфраструктуры Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства закона остается в силе», — написал Питер Фишер.





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