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Президент Саломе Зурабишвили провела переговоры с европейскими лидерами
24.12.2024 00:13
Президент Саломе Зурабишвили провела переговоры с европейскими лидерами, сообщает администрация президента.
В частности, президент Грузии поговорила
- с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас,
- президентом Чешской Республики Петром Павелом,
- премьер-министром Королевства Швеция Ульфом Кристерссоном,
- президентом Республики Польша Анджеем Дудой,
- президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.
Согласно сообщению, президент Грузии ознакомила европейских коллег с её предложением, адресованным основателю партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, которое, по её мнению, является единственным выходом из кризиса.
«Предложение предусматривает встречу для согласования двух основных вопросов: определения даты новых выборов и установления новых условий для выборов на основе заключения ОБСЕ/БДИПЧ», — говорится в сообщении.
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