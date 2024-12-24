

Президент Саломе Зурабишвили провела переговоры с европейскими лидерами

24.12.2024 00:13





Президент Саломе Зурабишвили провела переговоры с европейскими лидерами, сообщает администрация президента.



В частности, президент Грузии поговорила

- с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас,

- президентом Чешской Республики Петром Павелом,

- премьер-министром Королевства Швеция Ульфом Кристерссоном,

- президентом Республики Польша Анджеем Дудой,

- президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.



Согласно сообщению, президент Грузии ознакомила европейских коллег с её предложением, адресованным основателю партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили, которое, по её мнению, является единственным выходом из кризиса.



«Предложение предусматривает встречу для согласования двух основных вопросов: определения даты новых выборов и установления новых условий для выборов на основе заключения ОБСЕ/БДИПЧ», — говорится в сообщении.





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