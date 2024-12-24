|
|
|
Анджей Дуда: Грузинский народ имеет неприкосновенное право двигаться к объединенной Европе
24.12.2024 10:53
«Я говорил с президентом Зурабишвили о нынешней ситуации в Грузии, заверил госпожу президента в своей решительной поддержке её лидерства и европейских устремлений грузинского народа», — пишет в социальной сети президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, грузинский народ имеет неприкосновенное право двигаться в сторону объединенной Европы.
«Я говорил с президентом Зурабишвили о текущей ситуации в Грузии. Я заверил госпожу президента в своей решительной поддержке её лидерства и европейских устремлений грузинского народа. Грузинский народ имеет неприкосновенное право двигаться к объединенной Европе. Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ — это выход из нынешнего кризиса», — написал Дуда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна