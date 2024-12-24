

Анджей Дуда: Грузинский народ имеет неприкосновенное право двигаться к объединенной Европе

24.12.2024 10:53





«Я говорил с президентом Зурабишвили о нынешней ситуации в Грузии, заверил госпожу президента в своей решительной поддержке её лидерства и европейских устремлений грузинского народа», — пишет в социальной сети президент Польши Анджей Дуда.



По его словам, грузинский народ имеет неприкосновенное право двигаться в сторону объединенной Европы.



«Я говорил с президентом Зурабишвили о текущей ситуации в Грузии. Я заверил госпожу президента в своей решительной поддержке её лидерства и европейских устремлений грузинского народа. Грузинский народ имеет неприкосновенное право двигаться к объединенной Европе. Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ — это выход из нынешнего кризиса», — написал Дуда.





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