

Глава МИД Дании: Отчет ОБСЕ\БДИПЧ подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, произошедшими в Грузии в предвыборный период и в день выборов

24.12.2024 10:55





«Отчет ОБСЕ\БДИПЧ подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, произошедшими в Грузии в предвыборный период и в день выборов», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локе Расмуссен.



Заявление Расмуссена распространило посольство Дании в Грузии.



«Отчет ОБСЕ\БДИПЧ о выборах в Грузии подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, имевшими место в предвыборный период и в день выборов, включая широкомасштабное запугивание и подкуп избирателей», — пишет посольство Дании.





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