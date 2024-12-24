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Глава МИД Дании: Отчет ОБСЕ\БДИПЧ подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, произошедшими в Грузии в предвыборный период и в день выборов
24.12.2024 10:55
«Отчет ОБСЕ\БДИПЧ подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, произошедшими в Грузии в предвыборный период и в день выборов», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локе Расмуссен.
Заявление Расмуссена распространило посольство Дании в Грузии.
«Отчет ОБСЕ\БДИПЧ о выборах в Грузии подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, имевшими место в предвыборный период и в день выборов, включая широкомасштабное запугивание и подкуп избирателей», — пишет посольство Дании.
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