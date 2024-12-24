

ОГО осуждают ненадлежащее обращение в системе уголовного правосудия Грузии и призывают к ответственности

24.12.2024 10:56





Организации гражданского общества (ОГО) опубликовали совместное заявление, в котором подробно изложили серьезную обеспокоенность по поводу уголовного разбирательства против задержанных. В их докладе освещаются тревожные тенденции, в том числе утверждения о жестоком психологическом и физическом насилии над задержанными, судебной предвзятости и отсутствии подотчетности правоохранительных органов, обвиняемых в насилии, пытках и бесчеловечном обращении.



Согласно заявлению, более 30 человек задержаны по уголовным обвинениям, ко многим из них применены строгие меры пресечения. «При этом не задержан ни один сотрудник правоохранительных органов, совершивший насилие, бесчеловечное обращение и пытки в отношении сотен участников акции и журналистов», — заявила основательница «Европейской орбиты» Нино Ломджария, — «Также следует отметить, что прокуратура и суд отпустили под залог членов неформальной насильственной группировки, применявших насилие к протестующим на улице».



По словам Ломджария, участники акций протеста и их адвокаты говорят о многих нарушениях в ходе следствия и разбирательства.



«Среди прочего указывают на факты незаконных обысков при личном обыске и обыске жилых квартир, случаи ненадлежащего обращения со стороны полиции во время и после задержания», — отметила она.



Некоторые из задержанных говорят о жестоком психологическом давлении и физическом сведении счетов после задержания (например, дела Сабы Сквитаридзе, Реваза Кикнадзе, Ники Кация, Алеко Элисашвили и других).



Уголовное преследование участников акций протеста ведется по статьям 225 УК (участие в групповом насилии), 187 (нанесение ущерба чужому имуществу), 353 прима (нападение на сотрудников полиции), 18-229 (подготовка взрыва), 156 (преследование), 260 (хранение наркотиков в особо крупных размерах). Указанные статьи в качестве наказания предусматривают лишение свободы (от 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 8 до 20 лет), а часть предусматривает пожизненное лишение свободы.



«Следует отметить, что двое участников митинга арестованы по обвинению в незаконном хранении особо крупного количества наркотиков. Адвокат одного из задержанных утверждает, что полицейские незаконно провели обыск без присутствия свидетелей и видеозаписи и подложили наркотические средства шедшему с митинга человеку, тогда как другой задержанный указывает как на подкладывание наркотиков, так и на унижающее достоинство обращение и давление после задержания», — сказала Нино Ломджария.



Кроме того, ОГО отметили ряд процессуальных нарушений в суде, в том числе вынесение идентичного обвинительного заключения прокуратурой, в котором не были установлены индивидуальные обвинения и которые основывались на общих указаниях на групповое насилие. Они также указали на ошибки в протоколах задержания, такие как несоответствие времени и места задержания и нарушения условий содержания.



Руководитель организации «Мой голос» Лонда Толораия рассказала, что некоторых обвиняемых снова задержали за пределами дворов следственных изоляторов после освобождения из-под административного ареста. Всем задержанным, которые говорили о бесчеловечном обращении, избрали тюремное заключение. В некоторых случаях расследование проводится безотлагательно или в ночное время, что не является необходимостью.



Лонда Толораия отметила, что всем задержанным избрали предварительное заключение, а члены неформальных группировок отпущены судом под залог.



Что касается предвзятости суда, Толораия заявила, что слушания не были прозрачными и судьи принимали доводы обвинения без достаточных обоснований.



В совместном заявлении названы несколько судей, которые предположительно действуют под политическим влиянием, судьи закрывают глаза на доказательства защиты и предвзято относятся к обвинению. Этими судьями являются Тамар Мчедлишвили, Ираклий Хускивадзе, Давид Куртанидзе, Лела Маридашвили, Леван Колбаия, Нана Шаматава и Давид Мгелиашвили.



Толораия подчеркнула, что также был нарушен принцип публичных слушаний, поскольку, несмотря на высокий общественный интерес к этим делам, заседания проходили в небольших помещениях.



Организации гражданского общества призвали к проведению независимых расследований случаев предполагаемых неправомерных действий и принятию мер по обеспечению справедливого и прозрачного судебного разбирательства.





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