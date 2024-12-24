

Тина Хидашели: Выборы будут и это неизбежно… Власть «Мечты» обрушится

24.12.2024 10:57





«Включение Гомелаури в список Магнитского — это сигнал не ему, а Бидзине Иванишвили. Санкции против Гомелаури и его включение в этот список означают, что американцы сужают круг вокруг Иванишвили. Ему прямо сказали: следующий — ты,» — заявила Тина Хидашели в интервью Batumelebi.



Экс-министр обороны считает, что действия правящей «Грузинской мечты» всего лишь попытка отсрочить неизбежное. Она подчеркнула, что усиление роли президента Саломе Зурабишвили крайне важно для преодоления кризиса.



Редакция приводит сокращенный вариант из большого интервью экс-министра обороны Грузии:



Мне кажется, очень важно, что президент активизировалась именно сейчас, когда завершился определённый этап. Все ждали отчёта ОБСЕ/БДИПЧ, обсуждали его внутри страны и за её пределами. Этот отчёт был опубликован, и в нём нет ни одного абзаца, который начинался бы и заканчивался позитивно.



После того как министерства иностранных дел трёх крупных стран ЕС — Италии, Испании и Румынии — назвали Кобахидзе лжецом, уже не имеет значения, как он интерпретирует отчёт.



Активная позиция президента важна, поскольку это единственная государственная институция, которой доверяет общество. Призыв президента к Иванишвили о назначении новых выборов — это ключевая роль, которую она должна исполнить.



До 29 декабря трудно представить новые выборы, потому что «мечта» находится в фазе безумия. Однако они лишь откладывают неизбежное. Выборы будут и это неизбежно.



Партия [миллиардера Б.Иванишвили, прим.ред.] не сможет остаться у власти — как только Грузия окажется в изоляции, это станет их формулой поражения. Грузия не Азербайджан. Иванишвили не удастся удержать систему на собственных ресурсах.



Репрессивные законы могут работать, но недолго. Наихудший сценарий — это объявление чрезвычайного положения 7 января. Мы не будем признавать этот акт легитимным и будем сопротивляться.



Самое важное для граждан сейчас — это выдержать. Мы должны поддерживать друг друга. Люди могут устать, но после короткого отдыха снова включатся в процесс. Репрессии не остановят людей. С каждым новым арестом число, протестующих на улицах, будет только расти.



Санкции лишь игра, которую мы уже видели. Например, Путин наградил Кадырова орденом после того, как тот оказался в списке Магнитского. Это проявление агонии.



Санкции против Гомелаури — это сигнал Иванишвили. Как только его финансовые ресурсы будут заблокированы, система начнёт рушиться. Это самый короткий путь к успеху. Иванишвили обязательно попадёт под санкции, даже если он пока в это не верит.



Надежды «мечты» на Трампа и ожидания на него — иллюзорны. Администрация Трампа не пойдёт против позиций Европы и международного сообщества. Уже сейчас видно, как «Грузинская мечта» меняет риторику после публикации интервью с советником Трампа, который заявил, что все решения Байдена проходят комиссию по корреляции вопросов (согласительную комиссию).



Власть Грузии надеется, что протест утихнет, но это невозможно. Вечером 22 декабря в Тбилиси происходило нечто невероятное. Эту энергию нельзя остановить. Каждая новая волна репрессий вызывает только ещё большую обратную реакцию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





