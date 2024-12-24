

Городское собрание выслушает ежегодный отчет мэра и утвердит бюджет

24.12.2024 11:35





В Тбилисском городском собрании проходит заседание, на котором мэр грузинской столицы представляет ежегодный отчет. Также на заседании должен быть утвержден бюджет города на 2025 год.



Председательствует на заседании председатель Сакребуло Георгий Ткемаладзе.



Как заявил до начала заседания Георгий Ткемаладзе, проект бюджета столицы на 2025 год составляет 1 миллиард 983 миллионов лари.



«Сегодня мы подводим итоги 2024 года в направлении проектов, осуществленных в нашей столице, а также рассматриваем бюджет на 2025 год. С точки зрения развития города, 2024 год был очень важным, было осуществлено много инфраструктурных проектов, он также был важным с точки зрения транспортной и социальной политики. У нас будет детальный разбор этого, мы заслушаем отчет мэра.



Также мы рассмотрим проект бюджета на 2025 год, который составляет 1 миллиард 983 миллионов лари, который, по нашим прогнозам, к концу января, в соответствии с переходящими остатками, возрастет еще на 150 миллионов лари. Это беспрецедентно высокий показатель бюджета», - заявил Ткемаладзе.



Председатель Тбилисского городского собрания также коснулся темы бойкота заседания оппозицией и отметил, что не только в этом году, но и за прошедшие 8 лет, представители оппозиции не поддержали ни один проект бюджета столицы.





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