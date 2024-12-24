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Глава МИД Дании: Заключение ОБСЕ/БДИПЧ о парламентских выборах в Грузии подтвердило нашу обеспокоенность
24.12.2024 11:39
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен прокомментировал заключение ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам, прошедшим в Грузии.
Как пишет в социальной сети министр, указанное заключение подтвердило обеспокоенность, выраженную его страной.
«Заключение ОБСЕ/БДИПЧ о парламентских выборах, прошедших в Грузии, в связи с нарушениями до выборов и в день голосования подтвердило обеспокоенность, выраженную нашей страной, в том числе в связи с широко распространенным запугиванием граждан и подкупом голосов избирателей», - пишет Ларс Лекке Расмуссен.
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