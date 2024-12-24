

Президент Чехии: Предлагаю свою поддержку президенту Грузии в усилиях по навигации сложившейся сложной ситуации

24.12.2024 11:47





Предлагаю свою поддержку президенту в усилиях по навигации сложившейся сложной ситуации, - пишет в социальной сети Х президент Чехии Петр Павел.



Он также рассказал о деталях своей телефонной беседы с Саломе Зурабишвили и отметил, что обсудил с президентом последние события в Грузии.



"В прошлую пятницу ОБСЕ опубликовала отчет по парламентским выборам, прошедшим в Грузии, что и обусловило мой звонок президенту Грузии для обсуждения последних событий.



Она поделилась со мной информацией не только о нарушениях, зафиксированных на октябрьских выборах, о чем подчеркнуто в отчете, но и проходящих сейчас в стране репрессиях, насилии и последних законодательных поправках, которые все больше и больше сближают Грузию с Россией.



Предлагаю свою поддержку президенту в усилиях по навигации сложившейся сложной ситуации, а также гражданам Грузии, продолжающим борьбу за демократическое будущее своей страны“, - пишет Петр Павел.





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