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Президент Чехии: Предлагаю свою поддержку президенту Грузии в усилиях по навигации сложившейся сложной ситуации
24.12.2024 11:47
Предлагаю свою поддержку президенту в усилиях по навигации сложившейся сложной ситуации, - пишет в социальной сети Х президент Чехии Петр Павел.
Он также рассказал о деталях своей телефонной беседы с Саломе Зурабишвили и отметил, что обсудил с президентом последние события в Грузии.
"В прошлую пятницу ОБСЕ опубликовала отчет по парламентским выборам, прошедшим в Грузии, что и обусловило мой звонок президенту Грузии для обсуждения последних событий.
Она поделилась со мной информацией не только о нарушениях, зафиксированных на октябрьских выборах, о чем подчеркнуто в отчете, но и проходящих сейчас в стране репрессиях, насилии и последних законодательных поправках, которые все больше и больше сближают Грузию с Россией.
Предлагаю свою поддержку президенту в усилиях по навигации сложившейся сложной ситуации, а также гражданам Грузии, продолжающим борьбу за демократическое будущее своей страны“, - пишет Петр Павел.
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