

HRW: сотрудники МВД проводили «карательные мероприятия» в отношении мирных демонстрантов

24.12.2024 12:11





Международная правозащитная организация HRW (Human Rights Watch) опубликовала отчет «Грузия: Жестокое полицейское насилие против протестующих», в котором потребовала от властей Грузии немедленного, эффективного расследования и наказания виновных в жестоком насилии полиции против протестующих в Грузии.



В заключении по акциям протеста, которые продолжаются с 28 ноября, говорится, что полиция и другие силы безопасности применили жестокое насилие против преимущественно мирных демонстрантов у парламента Грузии. Подчеркивается, что против них сотрудники МВД осуществляли «карательные мероприятия».



«В ходе широкомасштабных и явно карательных акций силы безопасности преследовали, жестоко задерживали и избивали протестующих. Полицейские также подвергали их пыткам и другим видам жестокого обращения в полицейских фургонах и полицейских участках», — отмечает НПО.



Отмечается, что в ходе работы над докладом правозащитники побеседовали с десятком пострадавших от полицейского насилия, которые рассказали, что получили травмы головы — сотрясения мозга, а также множественные переломы носа, лицевых костей, ребер и конечностей, царапины и синяки по всему телу.



В докладе говорится о том, что полицейские использовали защитные средства, черные маски и не имели опознавательных знаков. Между тем, власти обвинили сотни протестующих в мелком правонарушении (неповиновении полиции) и преследовали их в ходе «неспешных судебных процессов, не предприняв при этом эффективных шагов для рассмотрения серьезных обвинений в жестоком обращении».



«Уровень насилия властей в отношении в основном мирных демонстрантов шокирует, является вопиющим возмездием и нарушает внутренние законы Грузии и международные нормы», — заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.



«Масштабы жестокого обращения полиции с демонстрантами и неспособность грузинских властей привлечь их к ответственности за это указывают на то, что они либо санкционировали насилие, либо потворствовали ему», — отметил он.



В докладе правозащитников говорится, что «массовые общенациональные протесты» вспыхнули в Грузии после того, как 28 ноября «правящая партия приняла решение отказаться от процесса вступления Грузии в ЕС».



«Более недели правительство отвечало на протесты большим количеством слезоточивого газа, водометов, а иногда и резиновыми пулями, чтобы неоднократно разогнать в основном мирную толпу», — пишут правозащитники.



HRW также отмечает, что протестующие бросали в полицейских — «в ответ на насилие» с их стороны — бутылки с водой и фейерверки и что «протесты оставались в основном мирными».



«Полиция преследовала, окружала, нападала и избивала группы демонстрантов и затаскивала отдельных протестующих за полицейские линии, где другие сотрудники продолжали наносить им удары дубинками, пинать и избивать.



По данным местных мониторинговых групп, с 28 ноября власти арестовали более 460 демонстрантов, большинству из которых предъявлены административные обвинения, а примерно 30 — уголовные. По данным правозащитных групп, более 300 арестованных заявили о жестоком обращении и пытках во время или после ареста, причем по меньшей мере 80 из них потребовалась госпитализация», — сказано в отчете.



HRW также пишет, что большинство опрошенных заявили, что полицейские затащили их или других людей за кордон возле здания парламента и избили.



«29 ноября Автандил Кучава, 28-летний бизнесмен, попытался помочь своему другу, которого полицейские оттащили и повалили на землю. Люди в масках также избили Кучава», — говорится в докладе и приводятся истории пострадавших митингующих.



Отмечается и то, что Специальная следственная служба начала расследование «фактов превышения служебных полномочий с применением насилия и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов», но никаких обвинений предъявлено не было.



Не упустили правозащитники из внимания и то, что премьер наградит медалями сотрудников МВД, против которых Запад ввел санкции за их роль в насильственном разгоне. Это «демонстрирует неуважение к обязательству привлечь людей к ответственности за насилие», — подчеркивается в докладе.



«Грузия является участником ряда договоров по правам человека, включая Европейскую конвенцию по правам человека, которая налагает на правительство обязательства по соблюдению права на свободу собраний и воздержанию при любых обстоятельствах от запрещенного жестокого обращения. Правительство также обязано расследовать и устранять нарушения этих обязательств.



<…> Власти должны немедленно прекратить насилие со стороны полиции, уважать права на мирные собрания и выражение мнений, а также оперативно и эффективно расследовать все обвинения в избиениях, пытках и других видах жестокого обращения», — говорится в докладе HRW.



Правозащитники подчеркивают, что подобные расследования должны обеспечить не только индивидуальную ответственность, но и ответственность командования за чрезмерное применение силы.



«Международные партнеры Грузии должны добиваться проведения независимых расследований насилия, имевшего место после выборов <в Грузии>. <…> Если правительство Грузии не ответит, государства-участники должны быть готовы перейти к Московскому механизму — расследованию, которое не требует согласия государства-объекта.



Страны-члены ЕС должны использовать Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека для применения санкций к должностным лицам, ответственным за разрешение и проведение избиений и насилия в отношении протестующих в Грузии. В то же время ЕС должен усилить гибкую демократическую поддержку гражданского общества и СМИ», — сказано в докладе.



Директор HRW Хью Уильямсон заявил, что власти Грузии «должны освободить всех тех, кто был задержан исключительно за мирное осуществление своего права на собрание. <…> Должна наступить расплата и ответственность за переломы костей и другие травмы, которые полиция намеренно нанесла стольким людям».



Источник: SOVA

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