

ЦИК Грузии опубликовала заявление в связи с обвинениями президента Грузии по результатам парламентских выборов 26 октября

24.12.2024 15:28





Центральная избирательная комиссия Грузии отвечает на обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили по результатам парламентских выборов 26 октября, которые, по-видимому, являются продолжением дезинформационной и манипуляционной кампании, обусловленной конкретными политическими интересами. Заявления о том, что результаты выборов были, якобы, сфальсифицированы, не состоялись, являются абсолютно неаргументированными и осуществляют политически мотивированное игнорирование фактическими обстоятельствами.



В очередной раз подчеркиваем, что нет засвидетельствованных фактов и доказательств о том, что на состоявшихся парламентских выборах в Грузии имели место такие нарушения, которые могли бы произвести существенное влияние на их окончательные итоги. Несмотря на это, президент Грузии, к сожалению, повторяет пропагандистский нарратив некоторых заинтересованных представителей, чем на местном или международном уровне пытается осуществить дискредитацию, выборов, а, соответственно, избирательной администрации, чем содействует внесению еще большей напряженности и в без того поляризованную среду.



Несмотря на то, что к избирательному процессу были определенные замечания, администрирование выборов 26 октября было проведено на высокопрофессиональном уровне и при полном соблюдении закона, что, как минимум, зафиксировано в недавно опубликованном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ. Также, с нашей стороны было заявлено о полной готовности, в рамках собственной компетенции, рассмотреть и, в рамках наших возможностей, учесть все рекомендации, которые были высказаны по обеспечению улучшения избирательного процесса”, - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





