

Гварамия: Режим не развалится сам по себе, его необходимо развалить

24.12.2024 15:29





«В протесте на улице нет ничего значимого, совершенно ясно, что власть, отнятую у народа (как источника власти), необходимо вернуть, но политический класс не может в буквальном смысле упразднить себя», — пишет в соцсети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



По его словам, оппозиции нечего себя комплексовать.



«Сегодняшней оппозиции нечего себя комплексовать, даже наоборот. Кто бы что ни говорил, хочешь, стой на улице, хочешь, сиди дома или перед камерой. Нам нужны четкие политические решения, а не туманные эмоциональные тексты, не выходящие за пределы успокоения и (в лучшем случае) аплодисментов. Сейчас не время любоваться собой. Пора спасать родину, а не аплодисментов. Пришло время борьбы, а не наслаждения процессом. Режим не развалится сам по себе, его необходимо развалить», — написал Гварамия.





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