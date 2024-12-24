

ЦИК: Заявления Саломе Зурабишвили о том, что выборы были сфальсифицированы, не состоялись, абсолютно необоснованны

24.12.2024 15:30





Центральная избирательная комиссия отвечает на обвинения президента Грузии в отношении выборов 26 октября, которые, по заявлению ЦИК, представляют собой продолжение кампании дезинформации и манипуляции, движимой конкретными политическими интересами.



В заявлении Центризбиркома говорится, что заявления Саломе Зурабишвили о том, что выборы были сфальсифицированы и не состоялись, — это абсолютно бесспорное и политически мотивированное незнание реальных обстоятельств.



«Напоминаем общественности, что после объявления результатов выборов 26 октября, исходя из распространенных заявлений о «возможной фальсификации», избирательная комиссия сама обратилась в уполномоченный орган с просьбой начать расследование для объективной оценки распространенных претензий.



Насколько известно общественности, никаких существенных или конкретных доказательств озвученных обвинений пока никто не предоставил.



Мы еще раз призываем президента и все заинтересованные стороны, выдвигающие подобные обвинения, представить соответствующие, обоснованные доказательства или воздержаться от распространения неаргументированных/необоснованных вводящих в заблуждение общественность заявлений, которые подрывают доверие общества к избирательному процессу», — говорится в заявлении ЦИК.





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