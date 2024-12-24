

Саакашвили: «Мечта» понимает только «язык палки»

24.12.2024 15:30





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, во время дистанционного участия в своем судебном процессе назвал «Грузинскую мечту» «преступной группировкой», которая обосновалась в стране и понимает только «язык палки».



Он отметил, что «Мечту» нельзя бояться, напротив, это им стоит бояться народа, перед которым они отступят.



«Не нам нужно их призывать, мол, приходите, поговорите с нами; это они должны просить нас о том, чтобы мы хотя бы о чем-то поговорили с ними. Это сегодня единственный выход. Надо прекратить эти увещевания, заклинания и улыбчивые призывы к чему-либо», — заявил экс-президент.



Прокомментировал Саакашвили и итоговый отчет БДИПЧ/ОБСЕ, отметив, что такого заключения ОБСЕ не было бы, если бы не массовое выступление людей.



«Такое заключение ОБСЕ является результатом работы наших НПО, наших сильных журналистов, результатом сильной работы политических партий.



Я хотел бы сказать, что международная деятельность Саломе Зурабишвили в этот период очень позитивна. Так что все предельно ясно. Наш друг Дональд Туск, премьер-министр Польши, призвал грузинский народ выйти на улицы, подобные вещи случаются очень редко. Многие международные деятели призывают к тому же, президент Макрон практически призвал к тому же.



Конечно, эта деятельность имеет конкретный результат. В то же время, давайте не будем обманывать себя: мы имеем дело с людьми, с бандой, которая понимает только один-единственный язык, и это не язык увещеваний, это не заклинания <…>. Это — банда, это — преступная группировка, которая засела в Грузии, понимает только один язык, и это — язык палки!



Что означает эта палка? С каждым разом все больше давления: это забастовка, это бойкот того бизнеса, которые грабят грузинский народ…», — заявил бывший глава государства.





Отметим, президент Саломе Зурабишвили предложила два пути выхода из политического кризиса в Грузии: диалог с основателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и лидерами партии через компромисс или достижение новых выборов «путем разрушения режима».



Она снова пригласила Иванишвили во Дворец Орбелиани, заявив, что встреча должна состояться до 29 декабря — дня, когда она должна будет покинуть резиденцию президента в связи с истечением срока ее полномочий на этой должности.



Зурабишвили сообщила, что будет создан Совет, который подготовит дорожную карту по проведению новых выборов в Грузии.



Источник: СОВА

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