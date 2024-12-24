

АМЮГ обнародовала предварительный отчет по фактам жестокого обращения с демонстрантами

24.12.2024 15:31





АМЮГ (НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» опубликовала предварительный отчет об исследовании пыток и жестокого обращения в отношении участников протестов в Грузии в период с 28 ноября по 20 декабря 2024 года.



Глава НПО Нона Курдованидзе заявила, что документ был разработан при поддержке международных организаций, консорциума «Вместе против пыток» (UATC).



По словам правозащитницы, доказательства включают в себя: фото- и видеоматериалы, полученные из открытых источников, интервью, независимую судебно-медицинскую экспертизу 11-ти жертв насилия со стороны полиции, включая рассмотрение имеющихся медицинских карт и других фотодоказательств их травм.



«10-24 декабря 2024 года Международный совет по реабилитации жертв пыток (IRCT) совместно с независимой группой судебных экспертов (IFEG) и Всемирной организацией против пыток (OMCT) провели совместную миссию в Тбилиси, чтобы поддержать GYLA, GCRT, HRC и другие грузинские организации. Исследовательскую помощь в этой миссии оказал исследовательский фонд Omega Research Foundation.



Жертвы, свидетели и представители гражданского общества, участвовавшие в опросах, подчеркивали абсолютно мирный характер демонстраций.



Согласно показаниям очевидцев, протестующие были жестоко разогнаны с использованием перцовых баллончиков, слезоточивого газа и струй воды, насыщенной химикатами. Применение этого оружия вызвало серьезную обеспокоенность.



Пострадавшие рассказали, что слезоточивый газ отличался исключительной силой и вызывал сильное раздражение даже на открытых пространствах, сопровождаясь дезориентацией, головными болями и другим физическим дискомфортом», — заявила Курдованидзе.







Она отметила, что использование водометов особенно проблематично, поскольку низкая температура в Тбилиси (от -1°C до +8°C) усугубила состояние пострадавших, к чему добавились химические раздражители, замешанные в воде.



«Кроме того, несмотря на звучащие призывы разогнать демонстрантов, несколько пострадавших заявили, что полиция не обеспечила никакого открытого и безопасного выхода, а в некоторых случаях сотрудники полиции физически нападали на демонстрантов, которые пытались покинуть район через разделенные коридоры, или осаждали их и препятствовали им таким образом.



Свидетельские показания дополнительно показали, что полиция отделяла отдельных демонстрантов от общей массы и подвергала их физическому насилию — избивала и пинала ногами, — несмотря на то, что они не проявляли насилия и не представляли угрозы», — отметила правозащитница.



Сообщается, что, если первые показания свидетельствовали о нанесении ударов по лицу, голове и различным частям тела, то позже говорилось уже о том, что полицейские стали наносить удары целенаправленно только по телу, что сделало травмы менее заметными.



«Жертвы также сообщали, что нападения часто сопровождались оскорблениями, угрозами (включая сообщения о сексуальном насилии) и оскорбительными комментариями. Респонденты также отметили случаи нападений и арестов журналистов, в том числе тех журналистов, которые имели соответствующие опознавательные знаки. На них напали и задержали как на месте демонстрации, так и на близлежащих улицах», — сказал Курдованидзе.



АМЮГ заявляет, что результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют о тревожной модели травм жертв, среди которых особенно распространены травмы лица и головы.



«Данные судебно-медицинской экспертизы, включая характер травм, указывают на скоординированную политику и практику систематических пыток и жестокого обращения в отношении протестующих и их сторонников, которые часто применялись после того, как они находились под физическим контролем полиции», — говорится в отчете.



Курдованидзе также рассказала о случаях нападений и задержаний журналистов, в том числе тех журналистов, которые имели соответствующий опознавательный знак, обозначающий принадлежность к СМИ.



Источник: СОВА

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