

Члены ЕС должны ввести санкции против виновных в насилии — HRW

24.12.2024 15:31





По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, во время протестов в Тбилиси, которые в основном носили мирный характер, полиция применила жестокое насилие в отношении демонстрантов.



Как отмечает Human Rights Watch, в ходе широкомасштабных и явно карательных действий полицейские преследовали, жестоко задерживали и избивали протестующих.



В организации считают, что государства-члены ЕС должны использовать глобальный режим санкций в отношении ответственных за избиение и насилие в отношении протестующих в Грузии.



«Полиция преследовала, окружала, атаковала и избивала группы демонстрантов и затаскивала отдельных протестующих за полицейские кордоны, где другие продолжали избивать их кулаками, ногами и дубинками», — сообщает HRW.



«Они посадили меня в полицейскую машину, и избиение продолжалось по дороге в отделение полиции», — приводит HRW слова одного из пострадавших.



По данным HRW, их представители побеседовали с десятками жертв полицейского насилия, которые рассказали, что получили травмы головы — сотрясения мозга и множественные переломы носа, лицевых костей, ребер и конечностей, а также царапины и синяки по всему телу.



Кроме того, в организации подчеркивают, что лица полицейских и спецназовцев были закрыты черными масками и не имели опознавательных знаков.



Власти предъявили обвинения в неповиновении полиции сотням протестующих, но не приняли эффективных мер по рассмотрению серьезных обвинений в жестоком обращении, сообщила организация.



«Специальная следственная служба, орган, ответственный за расследование злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, начала расследование по фактам «превышения должностных полномочий с применением насилия и незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов», однако никаких обвинений предъявлено не было.



Грузинские власти тем временем объявили, что наградят медалями сотрудников МВД, которых Запад санкционировал за их роль в жестоком подавлении. Чествование этих должностных лиц в то время, когда расследование еще не закончено, демонстрирует неуважение к обязательству привлекать людей к ответственности за насилие», — заявила Human Rights Watch.



«Уровень насилия властей против в основном мирных протестующих шокирует, является откровенно ответным и нарушает внутренние законы Грузии и международные нормы», — сказал Хью Уильямсон , директор по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch. «Масштабы жестокого обращения полиции с протестующими и неспособность грузинских властей привлечь их к ответственности за это указывают на то, что они либо санкционировали, либо попустительствовали насилию».



Как заявляет организация, несмотря на единичные случаи, протесты в основном носили мирный характер.



«Более недели правительство реагировало на протесты большим количеством слезоточивого газа, водометов и, иногда, резиновых пуль, чтобы неоднократно разгонять в основном мирные толпы. Хотя были спорадические и отдельные случаи, когда протестующие бросали бутылки с водой и фейерверки в полицию в ответ на насилие со стороны полиции, протесты оставались в основном мирными. Общественный защитник Джорджии и местные группы наблюдателей заявили, что применение силы полицией было неоднократно чрезмерным и несоразмерным.



Полиция преследовала, окружала, атаковала и избивала группы демонстрантов и затаскивала отдельных протестующих за полицейские кордоны, где другие офицеры продолжали избивать их кулаками, ногами и дубинками.



По данным местных групп мониторинга, с 28 ноября власти арестовали более 460 протестующих, из которых большинству предъявлены административные обвинения, а примерно 30 — уголовные. Правозащитные группы заявили, что более 300 арестованных заявили о жестоком обращении и пытках во время или после ареста, и по меньшей мере 80 из них потребовалась госпитализация», — пишет организация.



В заявлении также приводятся комментарии задержанных на проевропейских протестах, которые подверглись жестокому обращению со стороны полиции.



«Полиция по борьбе с беспорядками, а также агрессивные толпы, предположительно связанные с властями, также избивали оппозиционные СМИ и независимых журналистов и мешали освещению событий в СМИ. Независимая журналистская ассоциация «Грузинская хартия журналистской этики» задокументировала более 70 случаев вмешательства и насилия в отношении журналистов и работников СМИ», — указывает HRW.



HRW отмечает, что Грузия является участницей многих договоров по правам человека, в том числе Европейской конвенции по правам человека, которая обязывает правительство уважать право на свободу собраний и воздерживаться от любого запрещенного жестокого обращения.



«Правительство также обязано расследовать и устранять нарушения упомянутых обязательств. У Грузии есть аналогичные обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах.



В своем недавнем постановлении против Грузии Европейский суд по правам человека подтвердил, что для обеспечения ответственности за использование властями полицейских в масках они «должны быть обязаны демонстрировать на видном месте определенные опознавательные знаки», — заявила HRW.



По мнению HRW, власти должны немедленно положить конец полицейскому насилию, уважать права на мирные собрания и выражение мнения, а также оперативно и эффективно расследовать все заявления об избиениях, пытках и других видах жестокого обращения.



По мнению организации, такое расследование должно обеспечить не только индивидуальную ответственность, но и ответственность за чрезмерное применение силы.



Как отмечает HRW, международные партнеры Грузии должны потребовать независимого расследования насилия после выборов.



«Грузинские власти должны освободить всех задержанных исключительно за мирное осуществление их права на собрания», — сказал Уильямсон. «Необходимо отчитаться и понести ответственность за сломанные кости и другие травмы, которые полиция намеренно нанесла стольким людям».



Нетгазета

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