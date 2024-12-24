

Поддержка Зурабишвили и санкции Иванишвили | Международная реакция на события в Грузии

24.12.2024 15:32





Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и рядом европейских лидеров.



По данным администрации президента, помимо Каллас, Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павлом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем.



«Президент Грузии представляет европейским коллегам предложение, сделанное в адрес Бидзины Иванишвили, которое является единственным выходом из кризиса. Предложение предполагает встречу для согласования двух основных вопросов: даты новых выборов и определения новых условий выборов на основе доклада БДИПЧ/ОБСЕ», – заявили в администрации президента Грузии.



По словам президента Чехии Петра Павла, Саломе Зурабишвили предоставила ему информацию не только о различных недостатках, отмеченных в отчете ОБСЕ\БДИПЧ, но также о продолжающихся репрессиях, насилии и недавних изменениях в законодательстве, которые все больше сближают Грузию с Россией.



«Я предлагаю свою поддержку президенту в её усилиях по выходу из этой сложной ситуации, а также гражданам Грузии, которые продолжают бороться за демократическое будущее своей страны», — написал Павел в соцсети X.



После разговора с президентом Грузии президенты Польши и Латвии выступили с заявлениями в поддержку Саломе Зурабишвили.



«Я говорил с президентом Зурабишвили о нынешней ситуации в Грузии, заверил госпожу президента в своей решительной поддержке её лидерства и европейских устремлений грузинского народа», — написал в социальной сети президент Польши Анджей Дуда.



В свою очередь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что угрозы, высказанные в адрес президента, неприемлемы.



В то же время, вести санкции против Бидзины Иванишвили требует председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.



«Расширенные, важные санкции против высокопоставленных грузинских чиновников, включая кукловода коррумпированных марионеток правительства Бидзины Иванишвили, давно запоздали. Администрация Байден-Харрис должна действовать немедленно, чтобы привлечь этих акторов к ответственности за угнетение грузинского народа и игнорирование его прав и желаний», — написал он.



Министр иностранных дел Дании отреагировал на заключение БДИПЧ/ОБСЕ по выборам, прошедшим в Грузии.



«Отчет ОБСЕ\БДИПЧ подтверждает обеспокоенность Дании нарушениями, произошедшими в Грузии в предвыборный период и в день выборов», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локе Расмуссен.



Заявление Расмуссена распространило посольство Дании в Грузии.



Нетгазета

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