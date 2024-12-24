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Во Дворце Орбелиани завершилась встреча между Саломе Зурабишвили и ветеранами
24.12.2024 15:40
Во Дворце Орбелиани завершилась встреча между Саломе Зурабишвили и ветеранами.
Темой обсуждения между президентом и ветеранами военных и силовых структур была политическая ситуация, сложившаяся в Грузии.
По заявлению ветеранов, они предложили президенту создать народный форум, в который должны войти и представители общественных групп, способные принять верные решения по развитию страны и выходу из сложившегося кризиса.
По их словам, встреча с президентом была конструктивной, однако, конкретные решения по созданию форума приняты пока не были, но консультации по указанному вопросу будут продолжены.
По оценке участников встречи, страна пребывает в правовом и политическом кризисе, форум же может содействовать большей консолидации и мобилизации общества, что будет очень важным для политического натиска против нынешних властей.
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