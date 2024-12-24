

Во Дворце Орбелиани завершилась встреча между Саломе Зурабишвили и ветеранами

24.12.2024 15:40





Во Дворце Орбелиани завершилась встреча между Саломе Зурабишвили и ветеранами.



Темой обсуждения между президентом и ветеранами военных и силовых структур была политическая ситуация, сложившаяся в Грузии.



По заявлению ветеранов, они предложили президенту создать народный форум, в который должны войти и представители общественных групп, способные принять верные решения по развитию страны и выходу из сложившегося кризиса.



По их словам, встреча с президентом была конструктивной, однако, конкретные решения по созданию форума приняты пока не были, но консультации по указанному вопросу будут продолжены.



По оценке участников встречи, страна пребывает в правовом и политическом кризисе, форум же может содействовать большей консолидации и мобилизации общества, что будет очень важным для политического натиска против нынешних властей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





